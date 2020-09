ASM - La réaction de Willem Geubbels après son premier but

Willem Geubbels peut enfin souffler ! L'attaquant de l'ASM de 19 ans, recruté pour 20 millions d'euros en 2018, a marqué son premier but cet après-midi face au FC Nantes, pour offrir la victoire aux Monégasques (2-1). Après la rencontre, le joueur formé à l'OL a réagi au micro de Canal+ et a affiché toute sa joie.

"Ça fait plaisir. Après deux ans de travail, quand on revient sur le terrain et qu'on marque ça fait extrêmement plaisir pour la suite. J'ai connu beaucoup de galères, à force de travail, de persévérance, de foi, on arrive aujourd'hui dans des matchs comme ça et on marque le but décisif. Ça fait énormément de bien au moral" a-t-il déclaré.