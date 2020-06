ASM - Le beau message d'adieu de Dmitry Rybolovlev à Danijel Subasic

Comme relaté dans notre média un peu plus tôt dans l'après-midi, Danijel Subasic (35 ans) quittera l'AS Monaco au 30 juin, date du terme de son contrat. Arrivé en 2012 sur le Rocher en provenance de l'Hajduk Split, le gardien de but croate (292 matches joués toutes compétitions confondues, 1 but) a eu le droit à un beau message d'au revoir de Dmitry Rybolovlev, le président des Rouge-et-Blanc.

"Je félicite Danijel pour son parcours exceptionnel avec l’AS Monaco. Il est arrivé au début du projet, lorsque nous étions encore en 2e division et a relevé, toutes ces années, de nombreux challenges pour contribuer aux grandes réussites de l’équipe. C’est un grand joueur qui a démontré ici toutes ses qualités sportives et une grande force de caractère. Je tiens à le remercier pour sa fidélité et pour tout ce qu’il a fait ici. Danijel sera toujours le bienvenu", a indiqué le dirigeant asémiste.