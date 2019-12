ASM - Le bilan de la deuxième ère Jardim en chiffres

Samedi soir, l'AS Monaco a annoncé le licenciement de Leonardo Jardim, onze mois après son retour sur le banc monégasque. Pour la seconde fois, le technicien portugais a été remercié par sa direction en raison de résultats jugés insuffisants. Pourtant, après un début de saison calamiteux, le club de la Principauté a réalisé une belle remontée au classement, s'installant à la 7ème place avant la trêve, à cinq points du 3e, le Stade Rennais.

Malgré cela, l'objectif fixé par les hautes sphères - celui de se qualifier pour la Ligue des Champions - est encore loin, trop loin à leur goût, et la sentence est tombée pour Leonardo Jardim. Au cours de son second mandat sur le banc asémiste, le Lusitanien a dirigé 37 rencontres toutes compétitions confondues. Force est de constater que le bilan est très homogène puisqu'il a remporté 14 rencontres, a partagé les points à 10 reprises et s'est incliné 13 fois. De plus, son équipe a inscrit 58 buts et en a encaissé 56. Enfin, son équipe a remporté en moyenne 1.41 point par match.