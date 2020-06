ASM - Le CNOSF pour aider Gelson Martins à jouer cet été

Suspendu six mois en février pour avoir bousculé l'arbitre Monsieur Lesage lors d'une défaite à Nîmes (3-1), Gelson Martins (24 ans) avait vu la FFF ne pas comptabiliser la période du confinement et le mois de juin dans sa mise à l'écart des terrains. L'ailier portugais de l'AS Monaco ne serait donc pas disposé à rejouer en Ligue 1 avant le mois de novembre dans ce cas de figure.

Mais hier, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a proposé à la Fédération française de football de faire marche arrière dans sa décision. Inquiété par la situation de son joueur, l'ASM a partagé via un communiqué son soutien à cette idée. "L'AS Monaco accueille avec satisfaction la proposition, applicable, du CNOSF qui confirme sa position", indique le club de la Principauté. "Le club espère qu'elle sera la première étape d'un cheminement qui permettra à son joueur, Gelson Martins, de reprendre officiellement la compétition dès la fin de la suspension d'une durée de six mois initialement prononcée à son encontre."