ASM - Le groupe de Monaco pour la réception de Strasbourg

Pour la réception du Racing Club Strasbourg Alsace, ce dimanche après-midi (15 heures, Stade Louis-II) dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1, Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, a convoqué un groupe de vingt-et-un joueurs. Caio Henrique et Aleksandr Golovin poursuivent leur réathlétisation et sont indisponibles. Guillermo Maripan présente une gêne à l’adducteur droit et l'est également. Arrivé de Benfica vendredi, Florentino Lluis (21 ans) n'est pas convoqué.

Djibril Sidibé manque aussi à l'appel. Le club du Rocher n'a pas communiqué sur le cas de son défenseur international français. Mais elle a annoncé avoir détecté un nouveau cas de Covid-19 "au sein de l'effectif". "Le joueur va bien et son état de santé ne suscite pas d'inquiétudes. Toutes les mesures nécessaires ont été prises. Il est actuellement isolé et suivi par le staff médical, en lien avec les autorités locales", a précisé la formation asémiste, sans révéler son identité

Ligue 1 - 5e Journée

LE GROUPE DE L'AS MONACO

Lecomte, Majecki - Aguilar, B.Badiashile, Ballo-Touré, Biancone, Disasi, Matsima - Diop, Cesc Fabregas, Fofana, Matazo, Millot, Tchouaméni - Ben Yedder, Geubbels, Jovetic, Pellegri, Volland, G.Martins, Onyekuru.