ASM - Le groupe de Monaco pour la réception du Stade de Reims

L'entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovac, a communiqué un groupe de vingt joueurs pour la réception du Stade de Reims, prévue ce dimanche après-midi (13 heures, Stade Louis-II), dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Le technicien croate devra faire sans Cesc Fabregas, Stevan Jovetic et Pietro Pellegri, qui pointent à l’infirmerie. Guillermo Maripan, forfait lors de l'amical contre l'AZ Alkmaar, est toujours indisponible. Jemerson, Jorge, Youssef Aït Bennasser, Adama Traoré, Samuel Grandsir, Keita Baldé et Wilson Isidor ne sont pas convoqués. Nacer Chadli, Arthur Zagre et Jean Marcelin sont laissés à disposition de la réserve.

Ligue 1 - 1e Journée

LE GROUPE DE L'AS MONACO

Lecomte, Majecki - Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Biancone, Disasi, Matsima, Pavlovic - Aholou, Diop, Fofana, Golovin, Gelson Martins, Matazo, Millot, Onyekuru, Tchouaméni - Ben Yedder, Geubbels.