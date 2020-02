ASM - Le groupe pour Montpellier, 1ère pour Marcelin

Ce vendredi en fin de matinée, à seulement quelques heures du coup d'envoi (20h45), l'AS Monaco a communiqué son groupe pour la réception de Montpellier, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Robert Moreno, privé sur suspensions de Tchouaméni, Martins et Adrien Silva, peut compter sur le retour de Tiémoué Bakayoko au milieu de terrain. L'entraîneur espagnol a également décidé d'intégrer les jeunes Arthur Zagré et Jean Marcelin, arrivé l'hiver dernier et qui fête sa première dans le groupe.

LE GROUPE DE L'ASM

Lecomte, Subasic - Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Glik, Henrichs, Marcelin, Maripan, Zagré - Bakayoko, Fabregas, Fofana, Golovin - K.Balde, Ben Yedder, Jovetic, Slimani.