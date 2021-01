ASM - Le point mercato de Niko Kovac

Alors que Krepin Diatta devrait prendre la direction de Monaco dans les prochaines heures, Niko Kovac a fait un bref point sur le mercato monégasque en conférence de presse. À deux jours de la réception de Marseille, l'entraîneur allemand estime qu'il n'y aura pas de vente au sein de ses joueurs cadres puisque cela n'aurait "pas de sens".

"Je pense qu'il n'y a pas de sens à vendre nos meilleurs joueurs et talents. C'est une situation compliquée, donc c'est d'autant plus dur d'avoir des montants importants, pas que pour Monaco mais pour tous les clubs. On est dans une bonne position au classement, on n'a pas d'intérêt à changer car on veut atteindre nos objectifs. La seule chose que je peux vous dire sur le mercato c'est que Strahinja Pavlović va être prêté six mois au Cercle Bruges pour avoir du temps de jeu. On a besoin de toutes nos forces vives pour atteindre nos objectifs" a-t-il déclaré.