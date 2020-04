ASM - Le Prince Albert II met en doute les méthodes de recrutement du club

Diagnostiqué positif au coronavirus le mois dernier, le prince Albert II de Monaco a guéri après plusieurs semaines de confinement au palais. Régulièrement présent au stade Louis II pour assister aux rencontres de l'AS Monaco, le prince n'a "pas énormément" pu se rendre dans l'antre monégasque cette saison, comme il l'a confié dans un entretien accordé à L'Equipe. Seulement 9ème au classement et après un début d'exercice particulièrement éreintant qui a coûté sa place à Leonardo Jardim, l'ASM a vécu une nouvelle saison pénible. Selon le prince Albert II, cela s'explique par l'incapacité du club à conserver des joueurs durant de longues périodes.

"Comment vous dire cela en peu de mots (il sourit)... Il y a sans doute eu des recrutements peu judicieux. Quand vous n'arrivez pas à créer une dynamique au sein d'une équipe, que votre stratégie n'est pas de fidéliser certains joueurs pour qu'ils restent plus d'une, deux ou trois saisons, c'est difficile de créer un bel esprit de groupe. Ou alors, il faut s'attacher les services de très, très grands joueurs, et même là, on n'est pas sûr que tout le monde s'entende bien et que tout cela fonctionne" déclare-t-il, et d'ajouter : "au-delà des aspects techniques, tactiques, financiers, commerciaux, médiatiques, le football est une affaire de personnes. C'est un sport d'équipe. On fait tout pour l'individualiser, chercher des stars et s'extasier devant des joueurs qui valent des centaines de millions d'euros, voire plus, mais toutes stars qu'elles sont, elles doivent jouer avec d'autres joueurs qui sont moins connus , qui gagnent moins. Il faut que tout cela s'harmonise et qu'il y ait un lien entre les joueurs."