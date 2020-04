ASM - Le prince Albert II valide le choix Robert Moreno

S'il a émis quelques doutes sur les méthodes de recrutement du club, le prince Albert II de Monaco est en revanche convaincu que le choix Robert Moreno est le bon. Pour son altesse sérénissime, qui s'est confié chez nos confrères de L'Equipe, l'entraîneur espagnol de 42 ans pourrait bien être l'homme qui permettra à la formation du Rocher de retrouver les sommets de la Ligue 1.

"Je n’ai pas encore eu le plaisir de rencontre Robert Moreno mais c’est un jeune entraîneur qui a de bonnes idées, du charisme et une bonne énergie. Il avait commencé à amener quelque chose de plus positif et un jeu beaucoup plus séduisant que celui de la première partie de saison. Il faut lui laisser le temps de mettre les choses en place", a confié le prince Albert II de Monaco.