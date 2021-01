ASM - Le record de précocité de Golovin

10 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Aleksandr Golovin (24 ans) pour marquer après son entrée en jeu face à Lorient lors de la victoire (2-5) de l'AS Monaco. Au-delà de l'importance de son but, qui a permis au club du Rocher de reprendre l'avantage, le russe qui était de retour de blessure a battu le record du but le plus rapide inscrit par un remplaçant depuis octobre 2007. Ce dernier était l'oeuvre de l'attaquant polonais de l'AJ Auxerre Jelen et c'était déjà face au FC Lorient !