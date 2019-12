ASM - Leonardo Jardim en grand danger

L'avenir de Leonardo Jardim s'assombrit encore un peu plus du côté de Monaco. Le match face à Lille, ce samedi en Ligue 1, s'annonce d'ores-et-déjà décisif pour son futur.

Hier, l'AS Monaco a livré une nouvelle prestation insipide face au LOSC, en huitième de finale de Coupe de la Ligue. Les Monégasques, balayés 3-0, ont surtout entendu la fronde du public monégasque au Stade Louis-II, agacé par le manque de régularité de son équipe. Des "Jardim démission" ont même fleuri des tribunes.

Forcément, les critiques ont été entendues par le Portugais, qui n'a pas hésité à réagir en conférence de presse. "Je comprends le public, il aime son club, il aime le beau jeu, on a eu des bons résultats récemment, il demande plus. Ils veulent gagner les matches, c’est normal. Mais le staff a aussi envie de gagner. Les joueurs aussi". S'il concède qu'il n'y a rien à garder dans ce match, l'ancien du Sporting veut s'inspirer des trois derniers matchs de L1 (2 victoires, 1 nul). "L’exemple n’est pas ce match, les trois derniers matches on était plus compact".

"Les « Jardim démission » ? Oui, on a entendu mais vous voulez que je vous dise quoi ? On ne sait pas ce qu’il se passe en interne..." a réagi, de son côté, Wissam Ben Yedder. Alors que Monaco-Matin se pose de grosses questions sur son avenir, Jardim sait qu'il est en danger. "L’entraîneur est toujours en danger, c’est ça le football. J’ai l’habitude de travailler, avec la même ambition, dans toutes les conditions" a-t-il soufflé. Selon le quotidien régional, un mauvais résultat ce week-end, toujours face au LOSC cette fois en championnat, pourrait bien offrir un vilain cadeau de Noël au technicien...