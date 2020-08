ASM - Les joueurs surpris par les premiers entraînements de Niko Kovac

Niko Kovac est arrivé mi-juillet à Monaco. L'Allemand a pris place sur le banc monégasque après le licenciement de Robert Moreno. L'ancien entraîneur du Bayern demande une certaine exigence à l'entraînement, comme l'a expliqué Youssouf Fofana dans une interview pour L'Équipe. "Sa première séance, c'était un cheminement de passes, un exercice technique, sauf qu'il nous a demandé des déplacements à une certaine vitesse. C'est là qu'on s'est dit "OK, d'accord..."", a raconté le jeune (21 ans) milieu de terrain. "Ce qui surprend, c'est la vitesse qu'il nous demande d'avoir dans les exercices. En fait, c'est tout le temps à 100 %. On ne va pas attendre le troisième ou quatrième exercice... C'est tout de suite."

Le Français, arrivé en janvier dernier dans le club de la principauté, a précisé que "même à l'échauffement" c'était "quelque chose". "Il nous a dit qu'il n'était pas venu ici pour profiter du soleil. On pensait que c'était juste un discours. Mais on a vu sur le terrain dix minutes plus tard", a-t-il conclu.