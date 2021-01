ASM - Les premiers mots de Krépin Diatta

Officiellement joueur de l'AS Monaco depuis quelques minutes, Krépin Diatta (21 ans) s'est exprimé sur le site officiel de son nouveau club."Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco et d’avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France dont tout le monde connaît l’histoire. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour rendre au club la confiance qu’il m’a accordée", a déclaré l'ailier sénégalais. Pour rappel le prix du transfert avoisine les 16 millions d'euros payables en cinq ans au Club Bruges.