ASM - Les premiers mots de Niko Kovac

Niko Kovac est arrivé hier à l'AS Monaco pour remplacer l'entraîneur espagnol, Roberto Moreno. "C’est un grand projet, un grand challenge, et ça nous aimons ça", s'est-il justifié. "Avec Paul (Mitchell, directeur sportif) Oleg (Petrov, vice-président) et toute l’équipe, nous allons donner le meilleur. Nous sommes impatients, et j’espère qu’un bel avenir nous attend".

L'ex-entraîneur du Bayern était libre depuis son départ de Munich en novembre dernier. Après avoir entrainé en Allemagne, (Francfort puis le Bayern) il va découvrir un nouveau championnat. "Je suis sur le bon chemin pour débuter un nouveau cycle dans un nouveau pays", a-t-il expliqué. "C’est le quatrième pays dans lequel je travaille. J’apprécie Monaco, et je pense que c’est le bon endroit et le bon projet pour moi". Pour rappel, le technicien croate a signé un contrat de trois années avec le club de la principauté, plus une en option.