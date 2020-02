ASM - Moreno 'fier' de ses joueurs malgré le couac à Nîmes

Hier soir, aux Costières, malgré deux expulsions (Tiémoué Bakayoko, Gelson Martins) et une défaite face au Nîmes Olympique (3-1, analyse et notes) à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1, Robert Moreno se voulait résolument optimiste lors de son passage en conférence de presse. L'entraîneur espagnol de l'AS Monaco dit avoir vu des bonnes choses dans le Gard, notamment "un bon match défensif" de la part de ses protégés.

"Je suis fier de mes joueurs malgré les deux expulsions et le revers. On fait un bon match défensif", a estimé le technicien ibérique devant les médias. "Après, c'est difficile de parler du match quand on joue une heure avec deux joueurs en moins, mais on a eu la possibilité d'égaliser dans le dernier quart d'heure à 2-2 avec Wissam (Ben Yedder). Je ne sais pas pourquoi Gelson Martins a craqué. Je n'ai pas encore parlé avec lui", a-t-il conclu.