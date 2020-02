ASM - Moreno a vu 'le meilleur match de Monaco'

Face à Montpellier, l'AS Monaco a réalisé vendredi soir la passe de trois (1-0, résumé et notes) en ouverture de la 25ème journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Monégasques grimpent à la 5ème place et se retrouvent provisoirement à trois points du podium. Après la victoire, Robert Moreno a mis en avant l'aspect collectif qui s'est dégagé lors de ce match. "Dans le football, ce n'est pas seulement onze joueurs, il faut 22 joueurs impliqués. Ce n'est donc pas mon équipe type. Je suis content de ce match, de cette situation. Cela a fonctionné pour ce match, contre cette équipe concrètement" a-t-il débuté, et d'ajouter qu'il s'agissait de la plus belle prestation de son équipe depuis sa prise de fonction. "Slimani, Ben Yedder, Jovetic, Golovine ! C'est tout le monde ! Slimani est un joueur important. Mais je pense collectif ! Oui, c'est le meilleur match de Monaco. Ne pas prendre de but, c'est très important. On y est parvenu. Si on ne défend pas bien, on peut prendre un but. Il y a une implication de toute l'équipe, surtout sur la fin de rencontre."

Bien décidé à enchaîner contre Dijon, l'entraîneur espagnol souhaite s'appuyer sur les qualités de son groupe pour en tirer le meilleur. "Je veux surtout donner aux joueurs la possibilité de développer leurs qualités. À Barcelone, avec Messi, Neymar et Suarez, on nous a dit qu'on faisait trop jouer en contre. Mais c'étaient les qualités de ces joueurs. Maintenant, on doit gagner contre Dijon. Je ne peux pas contrôler autre chose. Donc je me concentre sur ça. On doit travailler pour nous améliorer. C'est plus facile de travailler après une victoire. Chaque semaine, j'apprends beaucoup de choses de la L1 et de mes adversaires."