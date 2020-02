ASM - Moreno félicite Slimani

Hier soir, en Picardie, l'AS Monaco a renversé l'Amiens SC (1-2, résumé et notes), à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, Robert Moreno, l'entraîneur asémiste, a félicité ses joueurs et notamment Islam Slimani, auteur du but de la victoire.

"On a fait quelques erreurs tactiques en première période que nous avons rectifiées. Nous sommes encore une équipe en construction, je ne suis là que depuis quelques semaines. On doit continuer à travailler dans tous les domaines", a reconnu le technicien lusitanien, et de conclure en complimentant son attaquant algérien : "C'est un grand joueur, je l'ai dit dès mon arrivée à Monaco. On a une attaque incroyable avec des joueurs top niveau. Je suis très content qu'il ait marqué, en même temps toute l'équipe a fait de gros efforts, à l'image de Jovetic et de Keita".