ASM - Moreno ne veut pas entendre parler d'Europe

Un deuxième coup d'arrêt consécutif face à Reims samedi soir (1-1, analyse et notes) et l'AS Monaco se retrouve à sept points du podium. Dans la course à l'Europe, ce résultat est un faux-pas pour les Monégasques mais à en croire les déclarations de Robert Moreno après la rencontre, une qualification en coupe d'Europe n'est pas un objectif pour l'ASM. "Je n’ai jamais dit que l’objectif était l’Europe. Moi j’ai dit ça ? Non je ne l’ai jamais dit. Pour nous l’objectif est de gagner le prochain match. A la fin tout le monde sait que Monaco est une grande équipe et doit faire du mieux possible. Mais pour y arriver, il faut gagner chaque match" a déclaré l'Espagnol.

Manque d'ambition ou moyen de maintenir la pression à distance ? Pour l'entraîneur asémiste, l'évocation de l'Europe en ce moment n'est tout simplement pas opportune du côté de Monaco. "Parler de l’Europe en ce moment cela n’a pas de sens. Je ne dois pas penser à l’Europe. Je dois penser à améliorer mes joueurs, améliorer l’équipe et aller de l’avant."