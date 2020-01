ASM - Moreno prend la responsabilité de la défaite

A domicile, l'AS Monaco a coulé samedi soir face à Strasbourg (1-3, analyse et notes) lors de la 21ème journée de Ligue 1. Malgré la possession du ballon en début de rencontre, les Monégasques ont été incapables d'inquiéter les Alsaciens et se sont ensuite écroulés. A l'issue du match, Robert Moreno, le néo-entraîneur asémiste, a pris la responsabilité de cette défaite. "C'est un sentiment horrible. On a bien commencé le match. Mais après le premier but, ça a été un désastre. C'est difficile d'attaquer une équipe qui nous attend. Il n'y avait pas un bon feeling avec le ballon, sur la circulation, pour attaquer les espaces. Il a manqué de la qualité dans les passes, une bonne préparation de match, ma qualité dans mes choix... Ce qui se passe sur le terrain est ma responsabilité. Je dois mieux expliquer aux joueurs" a-t-il expliqué.

Malgré ce revers, il reste solidaire avec ses joueurs et assure que les maux de son équipe peuvent être gérés. "Aujourd'hui, on n'est pas les pires du monde. [...] C'est mon équipe. Qu'il y ait défaite ou victoire. Je pense que mes joueurs sont les meilleurs. On doit travailler plus. Oui, on peut résoudre le problème défensif. Ce n'est pas la question d'un seul joueur ou d'une seule ligne" a-t-il indiqué, avant de conclure au sujet de l'attaque, où Slimani et Augustin sont annoncés sur le départ : "c'est sûr que s'il manque des joueurs comme Keita, Augustin ou Slimani, il faudra faire quelque chose. On rejoue très vite en Coupe. C'est très bien pour oublier."