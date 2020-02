ASM - Moreno satisfait de l'évolution de son équipe

Présent en conférence de presse ce jeudi à quelques jours de la réception du Stade de Reims pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'ASM Robert Moreno est notamment revenu sur la progression de ses joueurs sur le plan défensif : "L'équipe a changé depuis que je suis arrivé au club. Je suis content de notre évolution. Nous avons travaillé sur l'aspect défensif notamment et on peut le constater aujourd'hui."

Il a ensuite poursuivi : "Nous avons travaillé sur plusieurs choses grâce à la vidéo et aux entraînements pour améliorer notamment l'aspect défensif de l'équipe. Chaque joueur doit s'adapter, selon ses qualités, aux situations qu'il peut rencontrer sur le terrain." Malgré une force offensive très convaincante, l'équipe de la Principauté pêche encore depuis le début de saison par une grande fragilité défensive. L'ASM pointe actuellement à la 5ème place de Ligue 1 et pourrait en cas de victoire ce week-end se rapprocher un peu plus du podium.