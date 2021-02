ASM - Niko Kovac : "Ce soir, c'était magnifique"

L'entraîneur de l'AS Monaco Niko Kovac a évoqué la belle victoire des siens face au Paris Saint-Germain (2-0). Le coach croate, qui a concocté un plan parfait pour gêner les Parisiens, était évidemment très heureux au micro de Canal+.

"Je suis très heureux avec la performance de mon équipe. Le PSG est une très bonne équipe, on a joué très fort pendant 90 minutes et on a mérité la victoire. Le PSG n'a pas eu beaucoup d'opportunités ce soir. Je félicite mes joueurs" explique Kovac. "Nous devions effacer Mbappé car c'est un grand attaquant. On devait le priver du ballon, quand le ballon était au milieu, notre milieu était très bon. En défense on a montré une autre face de l'AS Monaco, parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Ce soir c'était magnifique, on a réussi à battre le PSG deux fois".