ASM - Niko Kovac : "Le podium ? C'est tabou"

Grâce à une dixième victoire consécutive en Ligue 1 face à Brest ce dimanche (2-0), l'AS Monaco a encore confirmé son statut de meilleure équipe de L1 en 2021. Les Monégasques, qui sont plus que jamais dans la course au titre avec seulement 3 points de retard sur le LOSC (1er), pourraient bien jouer les trouble-fêtes au classement. Mais pour Niko Kovac, il faut d'abord assurer la 4ème place avant de viser le titre et le podium.

"Sur ce match, il était important de montrer plus au niveau de l'attaque après le match contre le PSG (2-0). On l'a fait. On s'est créé beaucoup d'occasions. Le gardien adverse a été l'homme du match. On avait aussi besoin de ne pas prendre de but, de réduire au maximum les possibilités adverses. On l'a vu sur les deux derniers matches. Le podium ? Oui, c'est tabou ! Quand on aura assez de points pour assurer la 4e place, on en parlera" a-t-il déclaré.