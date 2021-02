ASM - Niko Kovac : "On est sur la bonne voie"

Après la victoire de l'AS Monaco face au FC Nantes (1-2), l'entraîneur du club du rocher Niko Kovac n'a pas voulu entendre parler du podium de Ligue 1 en conférence de presse. "Vous pouvez me croire ou pas mais je pense d'abord à creuser l'écart avec les sixièmes ou septièmes places, on est concentrés sur ce point et si on y parvient, on ne sera pas loin du podium. Chaque match est difficile en L1, vous pouvez perdre ou gagner, on l'a vu avec le PSG aujourd'hui (défaite à Lorient 2-3). Mais on ne parle pas du top 3. Contre Nantes, mon équipe a très bien joué, on a eu la possession de balle, on a touché deux fois les poteaux, on a eu une bonne maîtrise du jeu", a confié l'ancien technicien du Bayern Munich, avant de poursuivre en analysant la partie.

"On a baissé de rythme dans les 15 dernières minutes, je ne suis pas satisfait du dernier quart d'heure car nous avons été nerveux mais ce but encaissé est une bonne chose, il va nous réveiller, cela va me permettre de dire aux joueurs de ne pas baisser l'attention. Mais je retiens la globalité des 90 minutes et je suis plutôt satisfait de la partie défensive, pas seulement les quatre défenseurs mais aussi par le travail des attaquants. C'est de mieux en mieux, des automatismes se sont créés entre les joueurs. Je suis un peu déçu de prendre ce but mais on est sur la bonne voie", a conclu le Croate.