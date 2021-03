ASM - Niko Kovac : "Pas armés pour gagner le titre cette année"

Pour la première fois en 2021, l'AS Monaco a perdu un match de Ligue 1. Sur une excellente série depuis le lancement de la nouvelle année (12 matchs sans défaite, dont 10 victoires), les Monégasques se sont inclinés face à Strasbourg (0-1) hier. Après la rencontre, Niko Kovac a fait une analyse lucide et explique que son équipe ne peut pas jouer le titre.

"Nous n'avons pas joué de la même façon que d'habitude. Strasbourg est une belle équipe et a livré une belle prestation. Il faut l'accepter. Par contre, si tu n'es pas capable de gagner, tu dois ne pas perdre. C'est le foot, avec ce but à la dernière seconde... Mais Strasbourg mérite la victoire, car ils ont eu plus d'opportunités. (...) Nous avons été très bons lors des deux derniers mois, en développant du beau jeu. Mais on n'est pas armés pour gagner le titre cette année. Sinon, on aurait fait nul ou gagné" explique-t-il. "J'ai justement dit, dans le vestiaire, aux joueurs que c'était un accident. Vous ne pouvez pas venir à Strasbourg en pensant que vous allez facilement gagner. Espérons que ce soit un accident. Il va falloir se remobiliser rapidement. (...) On n'a pas eu la possibilité de souffler, avec leur gros pressing. Je tire vraiment mon chapeau à Strasbourg."