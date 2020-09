ASM - Niko Kovac 'déçu' par ses joueurs à Rennes

Quatrième de Ligue 1 avec sept points, l'AS Monaco réalise un début de saison en dents de scie (deux victoires, un nul et une défaite). Hier, les Rouge et Blanc ont connu leur premier revers de la saison sur la pelouse de Rennes dans le temps additionnel (2-1). Un résultat extrêmement frustrant pour Niko Kovac, le nouvel entraîneur de la Principauté, qui relève les occasions manquées par ses hommes.

"Je suis déçu car on a très bien joué en première période contre un club de Ligue des champions", a reconnu le coach croate. "On a été trop passifs en seconde période, on a trop joué latéralement, on a reculé et la pression rennaise s'est accentuée. On a quand même eu deux chances de plier le match, avec Wissam (Ben Yedder) et Youssouf (Fofana), et on les a ratées. Mais on va lever la tête, on est une équipe jeune qui doit progresser. Ce sont des petits détails qui ont fait tourner le match, mais on a montré qu'on pouvait rivaliser avec l'une des meilleures équipes de L1." Prochain rendez-vous dimanche prochain contre Strasbourg pour un ASM en reconquête.