ASM - Niko Kovac a aimé la capacité de réaction de son équipe

Menée de deux buts après à peine vingt grosses minutes de jeu, l'AS Monaco a finalement recollé au Stade de Reims (2-2, résumé et notes) et obtenu le point du nul, ce dimanche après-midi lors de la 1ère journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, Niko Kovac, le nouvel entraîneur asémiste, a félicité ses hommes pour cette belle réaction.

"J'étais surpris et choqué en début de rencontre : après deux frappes, on a encaissé deux buts. Mais la réaction a été très bonne. Les joueurs ont vu qu'il ne fallait jamais rien lâcher et que rien n'était impossible. On a dominé le match même s'il ne faut pas oublier les arrêts de Benjamin (Lecomte). On se contentera donc de ce point. C'est un bon début", a estimé le technicien croate. "On a fait des erreurs en début de match. Mais on a montré une très bonne forme physique et beaucoup d'envie sur les 70 dernières minutes. On va également continuer à se développer tactiquement (...) On est sur le bon chemin", a-t-il conclu.