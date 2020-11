ASM - Niko Kovac aborde le derby face à l'OGC Nice

Huitième du classement (14 points), l'AS Monaco, qui reste sur une très belle victoire face aux Girondins de Bordeaux (4-0), tentera de confirmer cette montée en puissance lors du derby de la Côte d'Azur sur la pelouse de l'OGC Nice, dimanche après-midi (17 heures, Allianz Riviera). En conférence de presse ce vendredi après-midi, Niko Kovac, l'entraîneur des Rouge-et-Blanc, a abordé cette affiche de la 10ème journée de Ligue 1 face aux Aiglons.

"Un derby reste-t-il un derby sans spectateur ? Non. Sans spectateurs, c'est un jeu différent. Quand vous voyez les matches désormais, vous entendez tout, l'entraîneur qui crie, les joueurs qui parlent, qui tombent, chaque contact. Mais c'est la pandémie, on doit vivre avec. C'est bien sûr bien mieux de jouer avec des spectateurs, mais c'est comme ça. On donnera notre meilleur. Je sais que c'est un derby, que c'est important pour Monaco et nos spectateurs. Mais que ce soit Nice ou une autre équipe, il y aura toujours trois points en jeu. Je ne veux pas trop me focaliser sur l'aspect derby. Je sais que l'aspect émotionnel sera fort, mais je ne veux pas trop insister dessus, ce n'est pas la peine, il faut que les joueurs restent lucides", a indiqué le tacticien croate, qui ne veut pas croire en un Gym fatigué après son match de Ligue Europa : "C'est difficile de jouer tous trois jours. Ils ont perdu (ndlr, face au Slavia Prague 3-2). Ça ne veut pas dire que ce sera facile dimanche. On sait que c'est un derby, eux aussi. Ils ont une bonne équipe, c'est sûr. On devra être attentifs, intelligents, on doit être préparés. Si on fait la même performance que contre Bordeaux la semaine passée, j'ai bon espoir de pouvoir l'emporter. Hier, la victoire du Slavia était méritée de mon point de vue. Ils étaient meilleurs, c'est un fait. Mais oubliez ce qu'il s'est passé hier. Dimanche ce sera autre chose".