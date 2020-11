ASM - Niko Kovac chante les louanges de la 'grande star' Wissam Ben Yedder

Auteur d'un très, très bon début de saison (6 buts et 1 passe décisive en 10 matches de Ligue 1) avec l'AS Monaco, dont il est le nouveau capitaine, Wissam Ben Yedder (30 ans) a reçu les félicitations de son entraîneur, Niko Kovac. En effet, dans un entretien accordé sur le site officiel du club du Rocher, le Croate a vanté les nombreuses qualités de son attaquant international français (11 sélections, 2 buts) qui prend de plus en plus de responsabilités sous le maillot asémiste.

"Wissam est une grande star, pas seulement en France mais dans le monde entier. C’est un leader, un joueur d’expérience, qui influence les jeunes joueurs et aide l’équipe par ses qualités. Il aide également la jeune génération, je pense que c’est un honneur pour lui d’être le capitaine de l’AS Monaco et je suis content qu’il le soit. C’est ce que j’attends de lui, il doit continuer sur sa lancée", a expliqué Niko Kovac au sujet de son numéro 9.