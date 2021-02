ASM - Niko Kovac complimente le PSG

Quatrième du classement (49 points), l'AS Monaco se déplacera sur la pelouse du Paris Saint-Germain, deuxième (54 points), ce dimanche soir (21 heures, Parc des Princes). De passage en conférence de presse ce vendredi après-midi, Niko Kovac, l'entraîneur asémiste, a évoqué cette affiche de prestige qui clôturera la 26ème journée de Ligue 1. Face aux journalistes, le technicien croate n'a pas tari d'éloges sur le club de la capitale.

"Nous savons que c’est la meilleure équipe du championnat, avec les meilleurs joueurs. La fin de la saison approche, leur motivation croît afin de bien terminer et obtenir ce titre de champion. On s’attend à ce qu’ils finissent la saison en boulet de canon. Le niveau de jeu face à une telle équipe va être très élevé", a estimé l'ancien entraîneur du Bayern Munich, et d'ajouter : "On va à Paris pour montrer le meilleur de nous-même".