ASM - Niko Kovac déborde d'idées pour le mercato monégasque

Le nouvel entraîneur de l'AS Monaco est déjà à pied d'oeuvre pour constituer son effectif en vue de la saison à venir et a coché quelques noms ronflants, principalement ceux de joueurs en quête de rebond.

Axel Disasi devrait devenir, dans les prochaines heures, la deuxième recrue de l'été monégasque, après Anthony Musaba. Le défenseur rémois fait l'objet d'un accord entre les deux clubs, à hauteur de 14 M€ (+3 M€ de bonus), et s'est déjà entendu avec les Rouge-et-Blanc sur les termes de son futur contrat. Voilà qui offre à Niko Kovac une option de choix pour remplacer Kamil Glik, en partance pour Benevento. Le nouveau coach de l'ASM, nommé à la succession de Robert Moreno il y a deux semaines, n'avait pas lui-même ciblé le profil du jeune axial champenois (22 ans), suivi depuis des mois par la cellule de recrutement de la Principauté. Le technicien croate est pourtant arrivé sur le Rocher avec quelques idées de recrutement, dont certaines ont déjà filtré.

Quelques heures seulement après son officialisation, son intérêt pour Mario Götze était révélé dans la presse allemande. Le milieu offensif de 28 ans est libre depuis la fin de son contrat à Dortmund et privilégierait un club disputant la Champions League cette saison. L'AS Monaco n'est qualifiée pour aucune coupe d'Europe, mais dispose d'arguments financiers plus solides que ses concurrents sur ce dossier (Lazio, FC Séville...), précise France Football.

Kovac aurait déjà convaincu Jovic

En parlant de joueurs à relancer, l'hebdomadaire confirme également la piste menant à Luka Jovic (22 ans). Kovac, qui avait coaché le jeune attaquant serbe lors de leur aventure commune à l'Eintracht Francfort, l'aurait déjà convaincu de le rejoindre à Louis-II. Reste donc à s'entendre avec le Real Madrid, où Zinedine Zidane ne compte pas sur lui. Toujours en attaque, en cas de départ de Wissam Ben Yedder, Kovac songerait à un tout autre profil, celui du Français Sébastien Haller (26 ans), qui joue peu à West Ham (aucune titularisation après la reprise en juin).

La paire que formait l'ancien Auxerrois avec Jovic à Francfort sera-t-elle reformée ? On pourrait même parler d'un trio, puisqu'il y a quelques jours, le nom de Filip Kostic (27 ans) avait également circulé. Il n'est toutefois pas cité par FF ce mardi. Nos confrères ajoutent cependant, dans la liste de Kovac, Marius Wolf (25 ans) et Kevin Vogt (28 ans). Le premier, ailier droit de rotation à Dortmund, sort d'un prêt au Hertha Berlin. Le second, défenseur central à Hoffenheim, était lui aussi prêté la saison dernière, au Werder Brême.