ASM - Niko Kovac déjà sous le charme d'Aleksandr Golovin

Après la large victoire 5-2 face à Lorient, Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, s'est montré satisfait du succès des siens. Le Monégasque retient toutefois les difficultés de ses hommes en première mi-temps. "Je dirais que la première mi-temps n’a pas été simple, car nous n’avons pas joué comme je l’espérais. On était passifs, on ne gagnait pas assez de duels, on commettait trop d’erreurs. On n’arrivait tout simplement pas à proposer le football que l’on voulait. Il y a eu une belle réaction en seconde période, l’équipe a changé de visage. C’était beaucoup mieux, mais je n’oublie pas pour autant nos 45 premières minutes".

Evidemment, l'entrée en jeu d'Aleksandr Golovin, buteur au bout de 4 secondes, a changé le cours du match. "Premièrement, nous sommes très heureux d’avoir à nouveau Aleksandr Golovin parmi nous. C’est comme l’arrivée d’un nouveau joueur pour nous, car il n’avait joué qu’à deux reprises cette saison. Pour être honnête, je voulais le faire rentrer quelques minutes plus tôt, mais le quatrième arbitre a considéré qu’il fallait rajouter un peu de strap sur ses chaussettes pour des questions réglementaires. Au final, cela nous porte chance. Il est rentré et a marqué sur son premier ballon. Nous sommes très contents de son retour, je suis sûr qu’il va élever le niveau de jeu de l’équipe. J’en rigolais dans les vestiaires après le match. Je ne sais pas si j’ai fait d’aussi bons choix de remplacements dans ma carrière d’entraîneur (rires). Il y a toujours un brin de réussite. L’entrée de Golovin a donné une autre dimension à cette rencontre, Stevan a également fait de belles choses ce soir, tout comme Kevin. On est très satisfaits de notre deuxième période avec quatre buts inscrits."