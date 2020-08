ASM - Niko Kovac déjà sous le charme d'Axel Disasi

Très en vue la saison dernière sous les couleurs du Stade de Reims (27 matches joués en Ligue 1, 1 but), Axel Disasi, jeune défenseur central de 22 ans, a renforcé les rangs de l'AS Monaco cet été. Une recrue déjà très appréciée par Niko Kovac, l'entraîneur asémiste.

"C’est un joueur doté d’un gros potentiel. Malgré sa jeunesse, il évolue avec les plus âgés lors des oppositions jeunes contre plus expérimentés. C’est un joueur qui a beaucoup de talent, il est fort physiquement, rapide et c’est important pour presser haut. Il a été acheté pour protéger notre défense et notre but. Il est très intelligent et va progresser au fur et à mesure, on espère qu’il va continuer à passer des paliers", a indiqué le technicien croate, hier, lors de la présentation officielle de son nouvel axial.