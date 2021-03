ASM - Niko Kovac évoque la progression de ses joueurs en défense

L'AS Monaco est l'une des équipes les plus séduisantes à voir jouer cette saison en proposant en permanence un jeu porté vers l'avant, avec beaucoup de verticalité. Mais si l'ASM est la seconde meilleure attaque du championnat, elle est en revanche la neuvième défense de Ligue 1. Les hommes de Niko Kovac semble tout de même avoir progressé dans leur secteur défensif puisqu'ils restent sur deux matchs sans avoir encaissé le moindre but. Présent en conférence de presse, Niko Kovac a expliqué cette progression.

"Ce n'est pas si facile à expliquer. Les joueurs ont compris que quand on faisait moins d'erreurs, on était capable de faire des clean sheets. Sur les deux derniers matches, l'adversaire n'a pas eu de grosse occasion, seulement des petites frappes au but. Les joueurs ont tous compris ce qu'on demandait, ceux de derrière comme ceux de devant" a déclaré le technicien allemand.