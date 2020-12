ASM - Niko Kovac explique comment il a trouvé l'équilibre de son équipe

L'AS Monaco a enchainé quatre victoires consécutives et semble avoir enfin lancé sa saison. Au-delà des résultats, les Monégasques ont concédé seulement trois buts et en ont marqué douze sur ces rencontres. Niko Kovac a enfin trouvé comment équilibrer son équipe avec un effectif composé de 25 joueurs aux profils tous très différents. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le choc face au LOSC ce dimanche à 13 heures, le technicien allemand a expliqué les origines de ce nouveau visage de Monaco.

"Je pense qu’on a trouvé une sorte de balance entre la solidité défensive et la force offensive. Ils comprennent mieux ce que l’on veut voir désormais, la façon dont nous voulons jouer est devenue automatique dans leur esprit. Quand on arrive en tant que coach, avec un nouveau staff, il faut vraiment faire accepter la façon de penser, créer de nouvelles habitudes. C’est la raison pour laquelle on arrive à créer autant d’automatismes, de danger offensif et d’occasions de buts. Ils comprennent bien ce qu’on veut. (...) Kevin (Volland) aujourd’hui évolue en neuf ou en dix, cela dépend, suivant le schéma qui varie entre le 4-2-3-1 ou le 4-4-2. Il nous permet de mettre une forte pression à l’adversaire pour récupérer le ballon avec cette ligne de quatre devant qui travaillent, plus les milieux de terrain qui apportent. En tout cas, je suis très content de la complémentarité entre Wissam Ben Yedder et Kevin Volland" a déclaré l'entraineur de l'ASM