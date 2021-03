ASM - Niko Kovac fait part de ses ambitions pour la Coupe de France

L'AS Monaco se déplace à Nice ce lundi à 21 heures dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe de France. Si les chances des Monégasques de terminer champion de France s'amenuisent après la défaite à Strasbourg, Niko Kovac compte bien soulever un trophée cette saison. Présent en conférence de presse, le technicien monégasque a révéler vouloir aller le plus loin possible dans la compétition.

"Pour moi la Coupe est très importante. Comme vous le savez, en tant qu’entraineur j’ai réussi à aller en finale trois ans d’affilée en Coupe d’Allemagne. J’aime cette compétition, je crois que la Coupe de France est d’ailleurs très populaire en France. Donc j’ai vraiment très envie d’aller plus loin dans cette compétition (...) C’est un derby, on veut le gagner, donc vous pouvez vous attendre à ce qu’on aligne la meilleure équipe possible lundi. J’ai quelque chose en tête, mais comme je l’ai dit je veux voir ce qu’il se passe dans deux jours. Lille est dans une semaine donc on aura le temps de préparer ce match important. Nous allons jouer à fond la qualification face à Nice" a déclaré l'entraineur de l'ASM.