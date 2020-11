ASM - Niko Kovac fan de Willem Geubbels

Ce vendredi, l'AS Monaco recevra le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Cependant, le technicien croate Niko Kovac devra compter sans son attaquant vedette, Wissam Ben Yedder (30 ans), testé positif au coronavirus durant le rassemblement avec l'équipe de France. Un coup dur pour Niko Kovac et Monaco. Mais le staff du club du Rocher pourra compter sur un autre élément. Il s'agit de Willem Geubbels (19 ans). Auteur d'un but en 7 entrées en jeu en championnat depuis le début de la saison, il affiche de grandes qualités, comme l'a expliqué son entraîneur ce mercredi en conférence de presse.



"Ces trois, quatre semaines, il a franchi un palier. Il a de plus en plus de minutes. C'est possible pour vendredi... Je ne vais pas vous donner toutes les informations, sinon Thomas (Tuchel) saura tout, mais je crois en lui. Il est tellement rapide... comme peu de joueurs en France. C'est une grande arme, une menace pour l'adversaire. Quand il est lancé, il est extrêmement rapide. Je crois en lui pour le futur, sans aucun doute", a lancé le technicien croate. Le rendez-vous contre Paris donnera plus d'indications sur son potentiel.

Ligue 1 - 11e Journée