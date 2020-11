ASM - Niko Kovac félicite ses joueurs après leur performance face au PSG

L'AS Monaco s'est imposée face au Paris Saint-Germain (3-2) ce vendredi lors de la 11ème journée de Ligue 1 au terme d'un match sensationnel. Menés 2-0 à la pause, les Monégasques sont revenus des vestiaires avec d'autres intentions. Les hommes de Niko Kovac ont inscrit trois buts en seconde période et sont parvenus à remporter trois précieux points qui les placent provisoirement à la seconde place du classement. En conférence de presse, l'entraineur de l'ASM est revenu sur ce succès renversant.

"J’ai dit à mes joueurs que nous n’avions pas bien joué, que nous avions fait les choses à l’envers et que ce n’était pas l’AS Monaco que je voulais voir. J’ai dit que je voulais voir le vrai visage de cette équipe, celui que j’avais vu contre Bordeaux et à Nice dans le derby. Et puis je leur ai dit que tout était possible, qu’il n’y avait que deux buts d’écart et que tout était possible. Félicitations à mes joueurs pour cette victoire face au Paris Saint-Germain. On ne peut battre le PSG que quand on est une grande équipe, une équipe soudée. C’était le cas ce soir (...) ce n’est pas grâce à moi. C’est la victoire de l’équipe. C’est toute l’équipe qui est récompensée. Nous sommes un collectif et nous gagnons tous ensemble. Je suis très satisfait de la réaction de mes joueurs en seconde période. Je pense qu’en première mi-temps ils étaient un peu effrayés par cette équipe du PSG qui a de grands joueurs. Il n’y avait pas de raison d’être comme ça. Je leur ai dit que c’était des êtres humains comme nous et que si on jouait rapidement vers l’avant, qu’on attaquait les espaces, on pouvait faire quelque chose" a déclaré le technicien allemand.