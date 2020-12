ASM - Niko Kovac met la pression sur ses joueurs

Tout va très vite en Ligue 1, et notamment pour l'AS Monaco. Candidate au podium au soir de la 12ème journée, après avoir remporté 4 matchs consécutifs : Bordeaux (4-0), Nice (2-1), le PSG (3-2) et Nîmes (3-0), l'ASM vient d'enchaîner trois défaites consécutives, dont une lourde claque hier contre Lens (0-3). Résultat, les Monégasques sont désormais 8èmes du championnat, à 7 points de la troisième place et de l'Olympique Lyonnais. Après la défaite contre les Sang-et-Or, Niko Kovac a lâché un coup de pression à ses joueurs en conférence de presse.

"On doit montrer un autre visage. Ce n’est pas un problème de jeunesse. Tout le monde a vu les buts, on a commis trop d’erreurs, notamment sur le carton rouge (d'Axel Disasi). Lens est une belle équipe. Les joueurs le savaient, Lens avait gagné beaucoup de matchs à l’extérieur. C’est une équipe bien organisée, bien structurée. En Ligue 1, il n’y a pas que le PSG. Si on n’est pas concentré dès la première minute, ça ne peut pas aller" a-t-il lâché. "L'Europe? Pour y arriver, il faudra encore beaucoup de travail. La Ligue 1 est très difficile, regardez les résultats de Lyon et Marseille".