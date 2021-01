ASM - Niko Kovac n'a pas apprécié la gestion de fin de match de ses joueurs

L'AS Monaco s'est imposée (2-3) sur la pelouse de Montpellier ce vendredi soir dans le cadre de la2- 20ème journée de Ligue 1. Alors qu'ils menaient par trois buts d'écart, les Monégasques se sont fait quelques frayeurs en fin de rencontre. Présent au micro de Téléfoot après le match, Niko Kovac est revenu sur ces dernières minutes assez compliquées.

"Mon équipe a très bien joué jusqu'à 3-0 mais les trente dernières minutes, ce n'est pas ce que je voulais. Mes joueurs devaient penser que c'était fini, mais ce n'est jamais le cas. On a huit points d'avance sur Montpellier, c'est ce qu'on voulait (...) C'est le meilleur match de Wissam (Ben Yedder). Lors du dernier match, il s'était battu pour l'équipe et c'est ce que j'attends d'un attaquant. Aujourd'hui, il a fait le même travail et il a marqué. Un grand match pour lui et pour Monaco. Après le 3-0, quelques joueurs attendaient le quatrième ou le cinquième. Je les ai prévenus que Montpellier centrait, qu'ils essayaient de mettre le ballon dans la surface. Sur leur premier but, on a joué le hors-jeu et ce n'était pas nécessaire. Mais on aurait pu marquer le quatrième et ça aurait été fini" a déclaré le technicien monégasque.