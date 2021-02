ASM - Niko Kovac ne s'inquiète pas du tout pour Axel Disasi

Sur une série de six victoires consécutives, l'AS Monaco, remontée à la quatrième place du classement (45 points), a retrouvé une certaine solidité défensive depuis l'intronisation de Guillermo Maripan dans le onze de départ. Un choix qui a relégué Axel Disasi, l'habituel compère de Benoît Badiashile en charnière centrale, sur le banc. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Niko Kovac, l'entraîneur asémiste, a donné des nouvelles de l'ancien joueur du Stade de Reims (22 ans, 18 matches joués en championnat cette saison, 3 buts), débarqué l'été dernier en Principauté contre la coquette somme de 13 millions d'euros.

"Je lui parle beaucoup parce que c'est une personne super et un top joueur. Ce n'est pas facile pour lui, parce que l'équipe tourne très bien, "Mari" est très bon, il marque. Mais c'est le football, c'est la vie. Il doit faire comme avait fait "Mari" quand il ne jouait pas : travailler dur pour être prêt quand on fera appel à lui. Il reconnaît avoir fait des erreurs. Il est jeune", a indiqué le technicien croate, qui garde pleinement confiance en son jeune protégé : "On sait pourquoi on l'a fait venir. Peut-être qu'il a perdu un peu de confiance en lui après ses erreurs, mais on travaille dessus. Il surmontera cette petite baisse le concernant".