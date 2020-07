ASM - Niko Kovac pour remplacer Moreno

Alors que Roberto Moreno vient d'être licencié de son poste d'entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovac devrait lui succéder. L'ancien coach du Bayern Munich aurait été convaincu par les dirigeants du club de la Principauté.

La bombe a été lâchée en fin de matinée aujourd'hui. Roberto Moreno ne sera pas l'entraîneur de l'AS Monaco la saison prochaine, alors qu'il était arrivé en janvier pour palier le départ de Leonardo Jardim. L'Espagnol ne rentrait plus dans les plans de Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif du club. Ses résultats en dents de scie et sa 7e place finale acquise en championnat ont tout sauf rassuré la direction.

Et son successeur devrait débarquer très prochainement. En effet, selon L'Equipe, Niko Kovac aurait de très bonnes chances de le remplacer. L'ancien entraîneur du Bayern Munich (2018-2019), démis de ses fonctions en novembre dernier, se serait donc laissé convaincre par les dirigeants monégasques. Nouvel entraîneur donc, plus expérimenté, lui qui a officié pour son pays, la Croatie, entre 2013 et 2015, et remarquablement coaché l'Eintracht de Francfort (2016-2018).

Si l'information venait à se confirmer, il s'agirait d'un très beau coup réalisé par le club de la Principauté. A 48 ans, l'ex-milieu de terrain qui a passé toute sa carrière de joueur en Allemagne et en Autriche, devrait donc poser ses bagages sur le Rocher. Un nouveau défi pour Kovac, soucieux de faire remonter sa cote de popularité après son échec munichois.