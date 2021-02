ASM - Niko Kovac prépare un plan anti-Mbappé

L'AS Monaco se déplace au Parc des Princes ce dimanche à 21 heures dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Le club de la Principauté affronte un Paris Saint Germain qui reste sur cinq victoires consécutives et surtout un impressionnant succès (1-4) face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Une victoire des Parisiens qui étaient portés par un excellent Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse, Niko Kovac a avoué redouter l'international français.

"Kylian Mbappé est actuellement en pleine forme. Nous devons essayer de l'arrêter. Mais ce n'est pas possible de le faire avec un seul joueur. Nous ne pouvons pas arrêter Mbappé en un contre un. C'est mission impossible. Nous devons être unis, nous devons s'en occuper ensemble, mais cela peut rendre les autres joueurs du PSG plus libres. Il faut faire un bon travail physique et tactique pour compenser cela" a déclaré le technicien monégasque.