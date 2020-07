ASM - Niko Kovac réagit à sa première manquée face au Standard de Liège

Niko Kovac aurait sûrement rêvé mieux pour sa première à la tête de l'AS Monaco. L'entraîneur allemand, nommé dimanche, a assisté à la défaite des siens, ce mercredi, face au Standard de Liège (1-2). Pourtant les Monégasques avaient le match en mains jusqu'à la 88ème minute. Après la rencontre, l'ex-coach du Bayern a livré quelques mots...

"Nous avons seulement eu deux séances en deux jours, on ne peut pas attendre beaucoup de ce match… Mais nous avons du temps à disposition pour bien nous préparer et progresser. Nous avons commis des erreurs aujourd’hui mais cela fait partie du jeu, il faut apprendre de celles-ci et travailler pour les corriger" a-t-il déclaré.