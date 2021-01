ASM - Niko Kovac refuse de s'enflammer

Irrésistible depuis six rencontres (cinq succès, un nul), l'AS Monaco est remontée à la quatrième place du classement (39 points) et se rapproche sensiblement du podium. À deux jours d'un déplacement sur le terrain du FC Nantes, programmé dimanche soir (21 heures, Stade de la Beaujoire) en clôture de la 22ème journée de Ligue 1, Niko Kovac, l'entraîneur asémiste, a évoqué la très bonne forme de son équipe.

Le technicien croate ne veut pas s'enflammer et appelle son groupe à rester concentré : "Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre, j'ai entendu plusieurs joueurs dire qu'ils voulaient aller encore plus loin, c'est bien, il ne faut pas parler mais agir. Nous voulons creuser l'écart avec les équipes derrière nous", a indiqué l'ancien tacticien du Bayern Munich, et de conclure : "Nous verrons en fin de saison où nous nous trouvons".