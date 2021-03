ASM - Niko Kovac salue la montée en puissance de Jovetic

L'AS Monaco réalise une excellente seconde partie de saison et rattrape petit à petit son retard sur le trio de tête. Après avoir enchaîné 12 matchs de championnat sans défaite, le club de la Principauté se trouve désormais à seulement quatre points du podium. Une incroyable série dont le mérite revient également au banc de l'ASM et Stevan Jovetic. Depuis plusieurs semaines, l'international monténégrin enchaine les entrées convaincantes et se montre décisif. Présent en conférence de presse, Niko Kovac a salué le très bon travail de l'attaquant de 31 ans.

"Il montre de très belles choses quand il rentre effectivement. Il a une attitude très positive. En tant qu’attaquant, il veut marquer comme tous nos joueurs offensifs. Il donne aussi beaucoup défensivement pour aider l’équipe. Je sais qu’il veut jouer davantage, même si Wissam et Kevin sont très performants. Il a une très bonne attitude, donc je suis content. Son futur ? Stevan est un très bon joueur. Nous allons étudier ce sujet en fin de saison, dans les dernières semaines. Avec la situation actuelle, le Covid, le contexte que vous connaissez, il est très compliqué de parler de l’avenir d’un joueur en fin de contrat. Pour l’instant, nous sommes tous concentrés sur le terrain" a déclaré le technicien monégasque.