ASM - Niko Kovac satisfait après sa première victoire en L1

Niko Kovac vient de remporter son premier succès en Ligue 1, ce dimanche, face à Metz (1-0). L'entraîneur de l'AS Monaco, qui avait débuté par un nul la semaine passée contre Reims (2-2), s'est montré très satisfait du résultat de son équipe.

"C’était un match très difficile pour nous, spécialement en seconde période. Nous avons joué une mi-temps à dix contre onze et pour un coach ce n’est jamais évident car vous ne pouvez pas prévoir un carton rouge. Mais la réaction de l’équipe a été très bonne, à l’image de la semaine dernière. Nous avons montré beaucoup de caractère et un super "fighting spirit" en deuxième période. Nous sommes contents d’avoir gagné, d’autant plus que la dernière victoire de l’AS Monaco remontait à février dernier. Maintenant nous avons deux semaines pour préparer le prochain match" a-t-il déclaré.