ASM - Niko Kovac se prononce sur le revenant Djibril Sidibé

Non conservé par le club anglais d'Everton, où il était prêté la saison dernière, Djibril Sidibé (28 ans) a fait son retour sous les couleurs de l'AS Monaco. En conférence de presse ce vendredi après-midi, à deux jours d'un déplacement à Metz comptant pour la 2ème journée de Ligue 1, Niko Kovac, l'entraîneur asémiste, a abordé le dossier de l'international français (18 sélections, 1 but). Le technicien croate a été très clair sur ce sujet : il compte sur son latéral polyvalent, encore sous contrat sur le Rocher jusqu'au 30 juin 2022.

"Djibril Sidibé est de retour avec nous, il s’est entraîné avec le groupe. C’est un bon joueur qui a montré ses qualités en prêt en Premier League. Il est international français et je compte sur lui, c’est un joueur de grande qualité", a-t-il assuré face à la presse. "Nous n’avons pas parlé de sa situation. Je lui donnerai sa chance comme tous les autres joueurs de pouvoir jouer selon ses performances. Tout est possible", a-t-il poursuivi, et de conclure : "Il peut évoluer à droite et à gauche et sa mentalité est bonne, je l’aime bien, nous verrons".