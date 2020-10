ASM - Niko Kovac souligne les nombreuses qualités de Stevan Jovetic

À deux jours d'un déplacement périlleux entre Rhône et Saône, dimanche soir (21 heures) sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, à l'occasion de l'affiche de clôture de la 8ème journée de Ligue 1, Niko Kovac a fait face à la presse en ce vendredi. L'entraîneur de l'AS Monaco a profité de son passage devant les journalistes pour évoquer le cas Stevan Jovetic (30 ans). Le technicien croate, qui ne tarit pas d'éloge sur son attaquant monténégrin (6 matches joués en championnat cette saison), veut l'aider à retrouver son meilleur niveau après plusieurs mois marqués par des blessures.

"C’est un top joueur qui a de l’expérience, mais il a longtemps été blessé et on y va petit à petit avec lui. Il a besoin d’être protégé par rapport à son passif au niveau des blessures. On fait attention avec lui mais il progresse et montre de belles choses tous les jours à l’entraînement. Il marque, et se montre très décisif avec sa sélection également", a indiqué Niko Kovac, dans des propos rapportés par le site officiel du club du Rocher, et de conclure sur son international (50 sélections, 24 buts) : "C’est en lui laissant du temps qu’on va pouvoir l’accompagner vers son meilleur niveau".