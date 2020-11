ASM - Niko Kovac totalement conquis par la recrue Caio Henrique

De passage en conférence de presse pour aborder la réception du Nîmes Olympique, programmée ce dimanche après-midi (15 heures, Stade Louis-II) dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1, Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, s'est attardé sur Caio Henrique. Le défenseur latéral gauche ou milieu de terrain (23 ans, 5 matches joués en championnat cette saison) a reçu les éloges du technicien croate.

"Je suis très satisfait des performances de Caio. Il a fini de jouer en mars à cause du Covid. Il n’a donc pas joué pendant six mois et on lui a laissé le temps de revenir au top physiquement, car il avait subi une blessure à Nice lors du match amical. Il progresse jour après jour, il travaille dur à l’entraînement et a changé le match face au PSG. Il est en sélection olympique brésilienne, donc c’est bien pour l’avenir", a confié Niko Kovac au sujet de son numéro 12 brésilien, et de préciser : "De toute façon, un Brésilien avec un ballon c’est toujours magnifique à voir jouer (sourire). Nous avons avec Caio un super joueur pour le futur, c’est certain".